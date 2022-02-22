Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

22.02.2022 20:53
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 artarak 455,12 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 7.494,21 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederek 14.693 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 azalarak 6.787,6 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,02 gerileyerek 26.043,96 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.45 itibarıyla yüzde 0,18 değer kazanarak 1,133 seviyesinde işlem gördü.

Rusya- Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı geriledi.

Küresel ham çelik üretimi, ocakta Çin'deki üretimin yüzde 11'in üzerinde düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 azalarak 155 milyon tona geriledi.

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şubatta 98,9 puana yükseldi.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 10 artarak 80 avro oldu.

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Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Almanya, England, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika


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