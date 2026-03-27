Avrupa Borsaları Negatif Seyrediyor

27.03.2026 12:21
Orta Doğu'daki gerilimler ve Trump'ın açıklamaları Avrupa borsalarını olumsuz etkiliyor.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sonlanacağına yönelik beklentilerin ötelenmesiyle negatif seyrederken, yatırımcıların odağı ABD Başkanı Donald Trump ve İranlı yetkililerden gelen çelişkili açıklamalara ilişkin haber akışına çevrildi.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 düşüşle 577,8 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 9.961 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 22.459 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 43.583 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.743 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 16.891 puandan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün, "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin çok iyi gittiğini belirtse de Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksamaya devam edecek olması petrol arzına yönelik endişeleri artırdı.

Bu çerçevede enerji arzına ilişkin kırılganlığın sürmesi, petrol fiyatlarında yukarı yönlü risk priminin korunmasına neden oldu. Söz konusu gelişmeler küresel enflasyon risklerinin şiddetlenebileceğine işaret etti.

Petrol fiyatlarının yüksek seyrini korumasıyla enflasyonist baskıların artabileceğine dair öngörüler, merkez bankalarının gelecek dönemde sıkılaşma adımı atabileceğine ilişkin tahminleri güçlendirdi.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek 4 toplantıda büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü, bankanın ekim ve aralık toplantılarında ise faiz oranlarını artırabileceğine yönelik tahminler güç kazandı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik beklentilerdeki belirgin değişim dikkati çekiyor.

Para piyasalarında geçen ay, ECB'nin yıl sonuna kadar bir faiz indirimine gidebileceği fiyatlanırken, bu beklentiler tersine dönerek dün itibarıyla bankanın yıl genelinde toplamda 3 faiz artışı yapabileceği yönünde şekillendi.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecinde ilerleme kaydetti. Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda ABD ile AB arasında geçen yıl uzlaşılan ticaret anlaşması görüşüldü.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarının yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

