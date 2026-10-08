Avrupa borsaları tahvil baskısıyla düşüşle kapandı, Stoxx 600 yüzde 0,75 geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa borsaları tahvil baskısıyla düşüşle kapandı, Stoxx 600 yüzde 0,75 geriledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, küresel tahvil piyasalarındaki baskı ve enflasyonun hızlanabileceğine yönelik endişelerle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 yüzde 0,75 gerileyerek 625,51 puana inerken İtalya'da FTSE MIB yüzde 1,35, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,18 düştü.

Avrupa borsaları küresel tahvil piyasalarındaki baskı ve enflasyonun hızlanabileceğine yönelik endişelerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,75 değer kaybederek 625,51 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,35 düşüşle 49.297,88 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,18 gerileyerek 24.806,97 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalarak 10.441,6 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybederek 7.729,69 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.42 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1,12 seviyesinden işlem gördü.

Enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle enflasyonun yeniden hızlanabileceğine ilişkin endişeler ve küresel tahvil piyasalarındaki baskılar, Avrupa borsalarına negatif yansıyor.

Fransa'nın kamu maliyesine yönelik kaygılar da Avrupa tahvil piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ihracat ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat yüzde 0,9 yükselirken, ülkenin dış ticaret fazlası 19,5 milyar avroya geriledi. Almanya'nın ABD'ye ihracatı da aylık bazda yüzde 6,3 azaldı.

Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıkladığı ekonomik büyüme tahminini, yayımladığı sonbahar dönemi tahminleri raporunda yüzde 1,3'e yükseltti.

Kaynak: AA
AlmanyaEkonomiİtalyaFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
Tartıştığı eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı Tartıştığı eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Samsun’da vicdanları sızlatan olay 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
22:30
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
21:53
Afyonkarahisar’da silahla vurulan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da silahla vurulan vali yardımcısı hayatını kaybetti
21:34
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 22:52:03. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları tahvil baskısıyla düşüşle kapandı, Stoxx 600 yüzde 0,75 geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei