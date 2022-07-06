İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,17 artarak 7.107,77 puana, Almanya 'da DAX 40 endeksi yüzde 1,56 değer kazanarak 12,594,52 puana, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 2,03'lük artışla 5.912,32 puana ve İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04'lük yükselişle 20.920,99 puana yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.