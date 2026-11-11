Avrupa borsaları teknoloji kazançlarıyla yükseldi, DAX yüzde 1,2 artışla öne çıktı

Avrupa borsaları teknoloji hisselerindeki değer kazancının desteğiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,72 değer kazanarak 663,05 puana çıktı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,2 artışla 26.662,77 puana yükselerek kazançlara liderlik etti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak 8.332,87 puan, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,37 artarak 51.946,54 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 artışla 10.835,47 puan oldu.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.20'de yüzde 0,699 gerileyerek 1,109 seviyesinden işlem gördü.

Alman enerji teknolojileri şirketi Siemens Energy, 2027 mali yılında karşılaştırılabilir gelirlerinin yüzde 14 ila yüzde 16 artmasını beklediğini bildirirken şirketin hisseleri günü yüzde 10,8 değer kazancıyla tamamladı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, ülkede eylülde yüzde 3,3 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,8'e geriledi. Tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 azaldı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte hızlanmasının muhtemel olduğunu belirterek, "Her şeyden önce savunma ve altyapı alanlarındaki yüksek harcamalar talebi desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Piyasalarda bu hafta İngiltere'de yarın açıklanacak üçüncü çeyrek büyüme verileri takip ediliyor. Piyasa beklentisi İngiltere ekonomisinin söz konusu dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,4 büyüyeceği yönünde.