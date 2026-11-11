Avrupa borsaları teknoloji kazançlarıyla yükseldi, DAX yüzde 1,2 artışla öne çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Avrupa borsaları teknoloji kazançlarıyla yükseldi, DAX yüzde 1,2 artışla öne çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Avrupa borsaları teknoloji hisselerindeki değer artışının etkisiyle günü pozitif tamamladı ve Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 kazançla 663,05 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,2 artışla 26.662,77 puana çıkarak kazançlara liderlik etti.

Avrupa borsaları teknoloji hisselerindeki değer kazancının desteğiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,72 değer kazanarak 663,05 puana çıktı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,2 artışla 26.662,77 puana yükselerek kazançlara liderlik etti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak 8.332,87 puan, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,37 artarak 51.946,54 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 artışla 10.835,47 puan oldu.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.20'de yüzde 0,699 gerileyerek 1,109 seviyesinden işlem gördü.

Alman enerji teknolojileri şirketi Siemens Energy, 2027 mali yılında karşılaştırılabilir gelirlerinin yüzde 14 ila yüzde 16 artmasını beklediğini bildirirken şirketin hisseleri günü yüzde 10,8 değer kazancıyla tamamladı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, ülkede eylülde yüzde 3,3 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,8'e geriledi. Tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 azaldı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte hızlanmasının muhtemel olduğunu belirterek, "Her şeyden önce savunma ve altyapı alanlarındaki yüksek harcamalar talebi desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Piyasalarda bu hafta İngiltere'de yarın açıklanacak üçüncü çeyrek büyüme verileri takip ediliyor. Piyasa beklentisi İngiltere ekonomisinin söz konusu dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,4 büyüyeceği yönünde.

Kaynak: AA
AlmanyaEkonomiFinansBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Görüntü gece yarısı kaydedildi Herkes bu kangaldan yavru istiyor Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
Müzik tartışmasında kan aktı 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü Müzik tartışmasında kan aktı! 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü
20:47
Real Madrid’den Arda Güler için çılgın plan 800 milyon euroluk hamle
Real Madrid'den Arda Güler için çılgın plan! 800 milyon euroluk hamle
20:15
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 21:15:59. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları teknoloji kazançlarıyla yükseldi, DAX yüzde 1,2 artışla öne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android