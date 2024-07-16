Avrupa Borsaları Trump'ın İkinci Kez Seçilme İhtimali ve Almanya'dan Gelen Zayıf Yatırımcı Güveniyle Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Trump'ın İkinci Kez Seçilme İhtimali ve Almanya'dan Gelen Zayıf Yatırımcı Güveniyle Düştü

Avrupa borsaları, Donald Trump'ın ABD başkanı olarak ikinci kez seçilme ihtimalinin artması ve Almanya'dan gelen zayıf yatırımcı güveni nedeniyle düşüş yaşadı. Maden şirketleri ve petrol-gaz şirketlerinin hisseleri değer kaybetti. Lüks mal üreten şirketlerin hisselerindeki fiyat kayıpları devam etti. Ayrıca, otomobil üreticileri ve yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlerin hisseleri de politika risklerine ilişkin endişelerle düştü.

16.07.2024 20:35
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Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü Donald Trump'ın ABD başkanı olarak ikinci kez seçilme ihtimalinin artmasının yanında Almanya'dan gelen zayıf yatırımcı güveninin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalarak günü 517,3 puandan kapattı.

Maden şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 1,70, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,90 değer kaybetti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 gerilemeyle 8.164,9 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 düşüşle 18.518,03 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 değer kaybıyla 7.580,03 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,02 gerilemeyle 34.369,19 puana indi.

Cumhuriyetçi Partiden Donald Trump'ın ABD başkanı olarak ikinci kez seçilme ihtimali Avrupa borsalarına yatırımcıların ilgisini azaltırken, Almanya'da yatırımcı güveni, Fransa'daki siyasi belirsizlik ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecekteki para politikasının netlik kazanmamasının etkisiyle temmuzda 11 ay sonra ilk kez geriledi.

Öte yandan, Avrupa borsalarında lüks mal üreten şirketlerin hisselerinde önemli fiyat kayıplarının bugünde devam etmesi dikkati çekti.

İngiliz moda şirketi Burberry'nin hisseleri, şirketin kar uyarısı, temettü iptali ve üst yöneticisinin ayrılması haberlerinin ardından bugün de yüzde 5,9 değer kaybetti. Şirketin hisseleri dün de yüzde 15 düşmüştü.

Almanya'da ise Hugo Boss'un hisseleri dün yüzde 3 gerilemesinin ardından bugün de "süregelen makroekonomik ve jeopolitik zorluklar" nedeniyle şirketin tüm yıl satış görünümünü düşürmesinin ardından yüzde 7,5 geriledi.

Fransız lüks tüketim grubu Louis Vuitton Moet Hennessy'nin hisselerinde bugün yaklaşık yüzde 1,8 değer kaybı görüldü.

Bunun yanında, Avrupa borsalarında otomobil üreticileri ile yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlerin hisselerindeki düşüş de Trump'ın yeniden seçilmesi halinde politika risklerine ilişkin artan endişeler nedeniyle ikinci güne taşındı.

Yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlerin hisseleri, Trump'ın muhtemelen temiz enerji kaynaklarından ziyade fosil yakıtlara odaklanacağı beklentisiyle düşüş gösterirken, otomobil üreticilerinin hisseleri bugün ortalama yüzde 1 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,055 azalarak 1,089 seviyesinden işlem gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Trump'ın İkinci Kez Seçilme İhtimali ve Almanya'dan Gelen Zayıf Yatırımcı Güveniyle Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Trump'ın İkinci Kez Seçilme İhtimali ve Almanya'dan Gelen Zayıf Yatırımcı Güveniyle Düştü - Son Dakika
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