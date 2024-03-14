Avrupa Borsaları ÜFE Verisinin Etkisiyle Düşüşle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları ÜFE Verisinin Etkisiyle Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE), şubatta beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından günü Fransa dışında düşüşle tamamladı. İngiltere, Almanya ve İtalya'da endeksler değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi artış gösterdi. ABD'de ÜFE'nin beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikleri artırdı ve yatırımcıların risk iştahını azalttı.

14.03.2024 20:59
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Avrupa borsaları, ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE), şubatta beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından günü Fransa dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 değer kaybederek 506,4 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 gerileyerek 7.743,15 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 17.942,04 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 azalarak 33.786,18 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,29 artarak 8.161,42 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,58 değer kazanarak 1,088 seviyelerinden işlem gördü.

Bu arada, ABD'de ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 ile Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, ocakta da yüzde 0,3 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Analistler, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından ÜFE'nin de beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bunun da yatırımcıların risk iştahını azalttığını ifade etti.

Kaynak: AA

Almanya, Fransa, İtalya, Fed, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları ÜFE Verisinin Etkisiyle Düşüşle Kapandı - Son Dakika

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