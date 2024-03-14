Avrupa Borsaları ÜFE Verisinin Etkisiyle Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE), şubatta beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından günü Fransa dışında düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 değer kaybederek 506,4 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 gerileyerek 7.743,15 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 17.942,04 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 azalarak 33.786,18 puana düştü.
Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,29 artarak 8.161,42 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,58 değer kazanarak 1,088 seviyelerinden işlem gördü.
Bu arada, ABD'de ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 ile Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.
Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, ocakta da yüzde 0,3 artmıştı.
ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.
Analistler, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından ÜFE'nin de beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bunun da yatırımcıların risk iştahını azalttığını ifade etti.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Bakan Uraloğlu, Zengezur koridoru hakkında açıklamalarda bulunarak, 4-5 yıl içinde bu koridorun açılacağını belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaptığı konuşmada, günlük 15 bin varile yakın petrol üretildiğini ve yeni keşiflerle üretimin artırılacağını belirtti.
MÜSİAD Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin, ramazan dolayısıyla bir market ve fırına girerek toplam 40 bin liralık veresiye borcunu kapattı. Borçları ödeyen Bilin, iş yeri sahibini ve borcu olan mahalledeki vatandaşları sevindirdi. MÜSİAD İl Başkanı Bilin, Osmanlı geleneği olan zimem defteri uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve borcu tahsil etmekte zorlanan esnafa yardımcı olduklarını belirtti.
Bu gece benzin ve mazota zam geleceği haberlerinden sonra akaryakıt istasyonlarında akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Zamsız fiyatlardan benzin ve mazot almak isteyenler, daha ucuz yakıt için kuyrukta beklemeyi tercih etti. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren litre fiyatında benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek. Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul'da 42,06 TL'ye, Ankara'da 42,79 TL'ye, İzmir'de 43,00 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Motorinin zamlı fiyatının ise İstanbul'da 41,82 TL'ye, Ankara'da 42,61 TL'ye, İzmir'de 42,82 TL'ye çıkacağı belirtiliyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize'de yaptığı konuşmada, milletin CHP'ye olan tepkisini ve Refah Partisi'ne olan teveccühünü dile getirdi. Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin hızla büyüdüğünü ve 31 Mart'ta sandıkları patlatacaklarını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında büyük bir atılım dönemine adım atmayı hedeflediğini belirtti. Kacır, ülkenin dört bir yanında sanayi ve teknoloji ekosistemine yeni tesisler ile altyapılar kazandırmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin sanayi alanlarını artırmak için organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri yatırımlarını sürdüreceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, hayat pahalılığı mücadelesini geniş kesimleri koruyan bir yaklaşımla sürdürdüklerini belirtti. Yılmaz, aynı zamanda 81 ilde yatırımların ve faaliyetlerin devam ettiğini vurguladı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Yılmaz, Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, 81 vilayetiyle ve 85 milyon nüfusuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimlerde şehirleri dirençli hale getirmenin önemine değindi ve Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in yeni hizmetlere ve projelere imza atacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda bir açıklama yapmadığı ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde vatandaşlara hitap ederek, cumhuriyetin 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarının sembolü haline getirdiklerini ve enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi.
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