Avrupa Borsaları Yükseldi

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,36 değer kazanarak 518,61 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,47 artışla 22.064,51 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 yükselişle 7.502,78 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,05 artışla 8.407,44 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 değer kazanarak 36.808,69 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,495 yükselişle 1,137 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD'nin ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizliklerin yansımaları sürerken, Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, bugün yaptığı açıklamada, tarifelere yönelik belirsizlikler ortadan kalkana kadar faiz indirimlerinin beklemesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından ortaya çıkan küresel ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0'a düşürdü.

Almanya Merkez Bankası, Trump'ın öngörülemeyen gümrük vergisi politikasının etkisiyle Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde gerilemesinin beklendiğini ifade etti.