Avrupa Borsaları Yükseldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, yatırımcıların merkez bankası kararlarını beklemesiyle yükselişle kapandı.

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,45 değer kazanarak 598,53 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 artışla 10,317.69 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 yükselerek 44,347.56 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 artışla 7,935.97 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,51 değer kazanarak 23,565.76 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.11 itibarıyla yüzde 0,718 artışla 1,15 seviyesine yükseldi.

Yatırımcıların odağında Orta Doğu'da devam eden gerilim ve Hürmüz Boğazı'na yönelik gelişmeler yer alırken, bu hafta boyunca açıklanacak merkez bankası kararları yakından izleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) 18 Mart Çarşamba, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası da 19 Mart Perşembe günü faiz kararını açıklayacak.

Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerle artan enerji fiyatları, enflasyon risklerini artırıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı Otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i yeniden liderliğe yükseldi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i yeniden liderliğe yükseldi
İsrail ordusu, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor
Galatasaray’ın rakibi Liverpool’da imzalar atıldı 1 yıl daha yola devam Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da imzalar atıldı! 1 yıl daha yola devam
Potanın Perileri Avustralya’yı elinden kaçırdı Potanın Perileri Avustralya'yı elinden kaçırdı

19:40
Okan Buruk Liverpool’u yıkacak 11’i belirledi
Okan Buruk Liverpool'u yıkacak 11'i belirledi
19:34
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
19:07
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
18:38
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
18:04
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 20:56:25. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.