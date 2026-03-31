Avrupa Borsaları Yükseldi - Son Dakika
Avrupa Borsaları Yükseldi

31.03.2026 20:30
Orta Doğu'daki ateşkes umuduyla Avrupa borsaları yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 %0,41 arttı.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da ateşkes olabileceğine dair iyimserlikle haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,41 artışla 583,14 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 artarak 10.176,45, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 22.680,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 yükselerek 7.816,94 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,11 artışla 44.309,71 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.54 itibarıyla yüzde 0,65 yükselişle 1,154 oldu.

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları sonlandırmaya istekli olduğu yönündeki haberleri olumlu karşıladı.

Stoxx Europe 600 endeksi, bugün bir miktar toparlansa da martı yüzde 8 düşüşle tamamladı. Böylece endeks martta, 2022 ortalarından bu yana kaydedilen en büyük aylık kaybı gördü.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta enerji fiyatlarındaki artışla yüzde 2,5 seviyesine yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji arzı üzerindeki etkileri nedeniyle üye ülkelerden, vatandaşlarını daha az araç kullanmaya ve daha az uçuş yapmaya teşvik etmelerini istedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükseldi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Yükseldi - Son Dakika
