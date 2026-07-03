Avrupa Borsaları Yükseldi - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Yükseldi

03.07.2026 21:24
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Avrupa borsaları, Stoxx Europe 600 ile birlikte haftayı yükselişle kapattı. Belirsizlikler sürüyor.

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,68 artışla 652,77 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 değer kazanarak 10.679,03 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,75 yükselerek 52.818,85 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 artışla 8.508,07 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,78 değer kazanarak 25.779,31 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,144 seviyesinden işlem gördü.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün bölgede açıklanan verilere göre, İngiltere hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,8 puanla Ocak 2023'ten beri görülen en zayıf performansı sergiledi.

Avro Bölgesi'nde, haziranda bileşik PMI 50 puanla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükseldi - Son Dakika

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