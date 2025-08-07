Avrupa Borsaları Yükseldi, İngiltere Düşüşte - Son Dakika
Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükseldi, İngiltere Düşüşte

07.08.2025 19:51
Avrupa borsaları artışla kapandı; İngiltere hariç tüm endeksler yükseldi, BoE'nin faiz kararı bekleniyor.

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,92 değer kazanarak 546,05 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,12 yükselişle 24.192,5, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 artarak 41.392,99 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 değer kazanarak 7.709,32 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 düşüşle 9.100,77 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,13 düşüşle 1,164 oldu.

ABD'nin bugün yürürlüğe giren karşılıklılık esasına dayanan ve ülkelere göre değişen oranlarda uygulanacak tarifelerinin yansımaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün ithal çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 seviyesinde gümrük vergisi getireceklerine ilişkin açıklamaları küresel piyasalarda yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürüyor.

Avrupa tarafında ise bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faiz kararına ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin sözlü yönlendirmelerine çevrildi.

BoE'nin politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4'e indirmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bailey, enflasyonda geçici bir artış olabileceğine dikkati çekerek, "Politika faizinin patikası, aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Ancak, yine de faizin gidişatı konusunda şu anda gerçek bir belirsizlik olduğunu söylemeliyim. Bu patika daha belirsiz hale geldi. Politika faizini çok hızlı veya çok fazla düşürmememiz, önemli olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Analistler, BoE'nin kasımda bir faiz indirimi daha yapabileceğini düşünüyor.

Kaynak: AA

