Avrupa borsaları, yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

23.03.2022 11:30
Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,11 artışla 459, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 yükselişle 14.500 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 yükselişle 7.502 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kazancıyla 6.670 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 artışla 8.508 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 24.582 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1,1016 seviyesinden işlem görüyor.

Rusya- Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da pay piyasalarında oynaklığı artırdı.

Tahvil piyasalarında Fed'in mayısta 50 baz puan faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 66'ya yükselirken, sene sonunda politika faizi tabanının yüzde 2,25 olacağı öngörülüyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün de konuşması olduğunu kaydederek, Powell'ın konuşmasındaki mesajların yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bugün Brüksel'deki temaslarının ardından yarın NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek. Söz konusu toplantıların ardından Rusya'ya yeni yaptırımların açıklanması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa ekonomisi üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Komite üyesi Yannis Stournaras dün yaptığı açıklamada, savaşın stagflasyon baskısı oluşturabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yıllık yüzde 6,2 artarak beklentileri aştı ve 1992'den beri en hızlı yıllık yükselişe işaret etti.

Bugün ECB Başkanı Christine Lagarde ve Fed yetkililerinin konuşmaların takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de yeni konut satışlarının öne çıktığını belirtti.

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Ukrayna, Europe, Rusya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları, yükselişle açıldı - Son Dakika


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