Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

18.05.2022 10:19
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 artışla 439,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 14,214 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.523 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 artışla 6.452 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 24.322 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,64 primle 8.530 puanda bulunuyor.

Dün, önceki kapanışına göre yüzde 1,14 yükselişle 1,0551 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,3 düşüşle 1,0518 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve büyüme odaklı risklerin devamına işaret eden gelişmelerle yatırımcıların getiri arayışının sürdüğünü belirterek, jeopolitik risklerin de etkisiyle pay piyasalarında oynaklığın bir müddet daha gündemde kalmasının beklendiğini söyledi.

Bugün G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, ECB'nin en şahin üyeleri arasında gösterilen ECB Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot dün, temmuzda 25 baz puanlık faiz artışından yana olduğunu, ancak gerektiği takdirde daha yüksek bir artırımı dışlamayacaklarını söylediğini anımsattı.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, nisan ayında İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 2,5 ve yıllık yüzde 9,0 ile beklentilerin altında artsa da yıllık enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı.

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İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Kaynak: AA

Enflasyon, İspanya, England, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika


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