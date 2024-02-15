Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 488 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 kazançla 17.043 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 7.606 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 kazançla 31.620 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 9.952 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.733 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0730 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin artmasına rağmen teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına rağmen ülkede devam eden bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerinin tahminlerin üzerinde gelen karlarının, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarını güçlendirdiğini dile getiren analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de risk iştahını desteklediğini ifade etti.

Dün Avrupa'da açıklanan verilere göre, İngiltere'de TÜFE ocakta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklenenden fazla azalırken, yıllık bazda yüzde 4 ile tahminlere paralel artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ile Avro Bölgesi'nin 2023 yılı son çeyrek GSYH'sine ilişkin öncü verileri güncelledi. Buna göre, Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin ise geçen yılın aralık ayında kasıma göre yüzde 2,6 artışla beklentileri aşması dikkati çekti.

Bugün açıklanan verilere göre ise İngiliz ekonomisi geçen yıl ekim-aralık döneminde yüzde 0,3 ile beklentinin üzerinde küçüldü ve son iki çeyrektir daralarak teknik resesyona girdi.

Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.