Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 507 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 18.040 puan seviyesinde işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi 0,6 değer kazancıyla 33.830 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 artışla 10.876 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 7.976 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 1,0770 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazandı.

Bu gelişme, ekonomik aktivitenin yavaş yavaş da olsa soğuduğu yönündeki tahminleri destekledi.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörüler güç kazanırken, faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

Avrupa borsalarında, bu hafta perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. BoE'nin ilk faiz indirimine ağustosta gideceği öngörülüyor.

ECB yetkililerinin bankanın enflasyon hedefine ulaşması konusunda önemli yol kat ettiği yönündeki açıklamalarına devam ettiğini belirten analistler, faiz indirimlerinin hangi sıklıkla yapılacağına ilişkin tedbirli duruşun ise korunduğunu ifade etti.

Analistler, bugün Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.