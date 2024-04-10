Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü Fransa dışında yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 506,59 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 7.961,21 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 yükselerek 18.097,3 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 artarak 34.039,63 puana ulaştı.
Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,05 azalarak 8.045,38 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 1,2 değer kaybederek 1,073 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, Avrupa Merkez Bankasının yarın vereceği faiz kararına odaklandı.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen toplu bayramlaşma programına katılarak Gabar'da üretilen Türkiye'nin en kaliteli petrolü hakkında açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiğini ve yarın üretimde bir rekor kırılacağını söyledi. Bayraktar, Erzincan'ın enerji ve maden kaynakları açısından önemli bir şehir olduğunu belirterek, buraya daha fazla istihdam ve iş imkanı getirecek çalışmalar yapacaklarını ifade etti.
Avrupa ülkelerine ihracat yüklerini teslim etmek üzere yola çıkan tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı aileleriyle telefonla görüntülü arama yaparak kutladı. Gümrüklerde ve yollarda zaman geçiren sürücüler, tır dorselerinde hazırladıkları yiyeceklerle bayramlarını buruk bir şekilde geçiriyor. Tır sürücüleri, mesleğin zorluklarına rağmen bu işi yapmanın gerekliliğine dikkat çekti.
Çin hükümeti, yatırımları genişletmeyi ve yeni üretici güçler geliştirmeyi hedefleyen çabalar kapsamında endüstriyel ekipmanların güncellenmesi için özel hedef ve önlemler yayımladı. Eylem planına göre, 2023-2027 dönemi için endüstriyel ekipman yatırımı yüzde 25'ten fazla artırılacak. Ayrıca, dijital Ar-Ge ve tasarım araçlarının kullanımı yaygınlaşacak ve imalat sektöründe yeşil güncellemeler ilerletilecek.
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