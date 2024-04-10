Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde Fransa dışında yükseliş kaydetti. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,15 artarak 506,59 puana çıktı. İngiltere, Almanya ve İtalya'da ise endeksler yükseliş gösterdi. Fransa'da ise CAC 40 endeksi hafif bir düşüş yaşadı. Avro/dolar paritesi ise değer kaybederek 1,073 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa piyasaları, Avrupa Merkez Bankası'nın yarın vereceği faiz kararına odaklandı. ABD'de ise Tüketici Fiyat Endeksi, piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

10.04.2024 19:33  Güncelleme: 19:58
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Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü Fransa dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 506,59 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 7.961,21 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 yükselerek 18.097,3 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 artarak 34.039,63 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,05 azalarak 8.045,38 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 1,2 değer kaybederek 1,073 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Avrupa Merkez Bankasının yarın vereceği faiz kararına odaklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Almanya, Fransa, İtalya, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika

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