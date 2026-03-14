Avrupa Borsalarında Düşüş

14.03.2026 01:00
Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve enerji arzı endişeleri Avrupa borsalarını olumsuz etkiledi.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler ve küresel enerji arzına yönelik endişelerin etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşlerle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,50 değer kaybederek 595,85 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 azalışla 10.261,15 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 gerilemeyle 44.316,92 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 düşüşle 7.911,53 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,60 değer kaybıyla 23.447,29 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 23.36 itibarıyla yüzde 0,73 düşüşle 1,1420 seviyesine geriledi.

Hürmüz Boğazı etkisi

İran'ın enerji altyapısına yönelik olası bir saldırı durumunda petrol ve doğal gaz sahalarını hedef alma tehdidi, enerji fiyatları üzerinden borsaları baskılamaya devam ediyor. İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in, Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutma kararı ve ABD'nin bölgedeki gemi eskortu faaliyetlerine yönelik kısıtlı takvimi, enerji arz güvenliğine dair korkuları körükledi.

Stratejik rezervlerin devreye alınmasına rağmen petrol fiyatları yüksek seyrini korurken; analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki blokajın sürmesi halinde fiyatların 120 dolar bandını aşabileceği uyarısında bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 23.25 itibarıyla yüzde 2,8 artışla 103,3 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2,9 artarak 98,6 dolardan alıcı buldu.

Küresel enerji fiyatlarındaki artış karşısında ABD hükümeti, Rusya'ya yönelik yaptırımlarda 30 günlük geçici bir esneme kararı alarak Rus petrolü alımına onay verdiğini duyurdu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Norveç ziyareti sırasında söz konusu kararı eleştirerek, "Yaptırımların mevcut konjonktürde gevşetilmesini yanlış buluyoruz." ifadesini kullandı.

Şirket hisselerinde ise Avrupa'nın en büyük çevrim içi moda perakendecisi Zalando'nın hisseleri beklentilerin üzerinde gelen finansal veriler ve Bernstein'ın not artırımı sonrası yüzde 8,8 değer kazanarak günün en çok yükselen hisselerinden biri oldu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın hisseleri pilotların devam eden grevi nedeniyle yüzde 2,2 değer kaybetti.

Alman silah üreticisi Rheinmetall'ın hisseleri de Orta Doğu'daki belirsizlik ortamında savunma sanayi hisselerine gelen taleple yüzde 2,6 yükseldi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
