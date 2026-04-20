Avrupa Borsalarında Düşüş

20.04.2026 10:59
Orta Doğu'daki jeopolitik riskler Avrupa borsalarını olumsuz etkiliyor, satışlar artıyor.

Avrupa borsalarında, Orta Doğu'da tekrar tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle negatif bir seyir izleniyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerin yeniden artması yeni haftada küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Geçen hafta ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ilk turunun iyimserlikle tamamlanması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması, küresel piyasalarda rekor seviyelerin görüldüğü bir ralliye zemin hazırlamıştı.

Deniz ablukasının sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin tekrar sınırlandırılması ise yeni haftada risk iştahını azalttı. Küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle Avrupa piyasalarında satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 kayıpla 620,5 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 azalışla 10.607 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 24.363 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 48.251 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 8.330 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 18.291 puanda bulunuyor.

Bulgaristan'da İlerici Bulgaristan Koalisyonu genel seçimi ilk sırada tamamladı

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yanı sıra bölgedeki siyasi gündem de yakından takip edilirken Bulgaristan'da hafta sonu genel seçimler yapıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olan Bulgaristan'da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu, genel seçimi büyük farkla ilk sırada tamamladı.

Bulgaristan Devlet Televizyonu'nun paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 90'dan fazlası sayılırken Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu oyların yüzde 45'ini alarak 240 sandalyeli mecliste 135 sandalye kazandı.

Radev'in, Avrupa Birliği (AB) politikalarına "temkinli" yaklaştığı bilinirken Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarıyla geçen dönemlerde dikkati çekmişti.

Analistler, günün geri kalanında yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 11:10:40.
