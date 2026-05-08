Avrupa Borsalarında Düşüş

08.05.2026 20:20
Avrupa borsaları, haftayı düşüşle kapatırken, ABD'nin gümrük vergisi tehdidi piyasalarda etki yarattı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,69 değer kaybıyla 612,14 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,32 düşerek 24.338,63, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,09 azalarak 8.112,57, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,003 gerileyerek 49.289,54 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kaybederek 10.233,07 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.43 itibarıyla yüzde 0,39 artışla 1,177 seviyesini gördü.

Avrupa piyasaları, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik tarife açıklamalarını olumsuz karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, AB'ye ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi takdirde AB'ye yönelik gümrük vergilerinin daha yüksek seviyelere artırılacağını duyurdu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Orta Doğu'daki savaşın sürmesi halinde dünyanın bazı bölgelerinde havacılık yakıtı sıkıntısı yaşanabileceğini belirterek, Avrupa'da alternatif olarak Jet A yakıtı kullanımının sektör için önemli esneklik sağlayabileceğini açıkladı.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Avrupa'da yaygın kullanılan Jet A-1 tipi havacılık yakıtında yaşanabilecek arz sıkıntısına karşı Jet A tipi yakıt kullanımına ilişkin güvenlik tavsiyeleri yayımladı.

Kaynak: AA

