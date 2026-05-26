Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsaları, ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlamasıyla karışık bir seyir izliyor.

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar, olası bir anlaşmaya ilişkin yürütülen sürecin kırılgan bir zeminde devam ettiğini ortaya koyuyor.

İran basını, ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgelerinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD-İran geriliminde henüz somut bir anlaşma olmaması, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığı açısından soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 631 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artışla 10.527 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 25.313 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 49.970 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 8.234 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 kazançla 18.397 puanda bulunuyor.

Analistler, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.