Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

24.06.2026 11:29
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Fed'in sıkılaşma endişeleri ve resesyon korkuları Avrupa borsalarını olumsuz etkiliyor.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar agresif bir sıkılaşma sürecine yönelebileceğine ilişkin endişeler ve Avrupa'da ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleriyle oluşan resesyon endişeleri nedeniyle Fransa hariç negatif seyrediyor.

Orta Doğu'daki savaşın ekonomiler üzerindeki belirginleşen etkileri, merkez bankalarını beklenenden daha sıkı para politikası duruşu benimsemeye yönlendiriyor.

Savaşın özellikle enerji fiyatları üzerinden yarattığı maliyet baskılarının geçici olmayabileceğine dair sinyaller makroekonomik verilerde keskinleşirken, bu hafta ABD'de açıklanacak Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile ilk çeyreğe ilişkin nihai büyüme verileri piyasalar açısından kritik önem taşıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı yapabileceği beklentileri güçlendi.

Analistler, yarın açıklanacak büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamalarının Fed'e ilişkin öngörülerin şekillenmesinde etkili olabileceğini kaydetti.

Avrupa borsaları da mevcut gelişmelerin yanı sıra ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleriyle oluşan resesyon endişeleri nedeniyle negatif seyrediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da haziran Ifo iş dünyası güven endeksi 85,6 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 11.05 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 azalışla 634 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 10.421 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 azalışla 24.712 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 51.722 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.346 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 19.375 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

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