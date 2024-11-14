Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş

Avro bölgesi ekonomisi büyürken teknoloji şirketleri öncülüğünde Avrupa borsaları arttı.

14.11.2024 22:16
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Avrupa borsaları, Avro bölgesinde ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4 büyümesinin ve bazı büyük şirketlerin yıllık finansal sonuçlarının iyi gelmesinin ardından haftanın dördüncü işlem gününü teknoloji şirketleri öncülüğünde yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,08 artışla 507,03 puana çıktı.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri bugünkü alışlarla ortalama yüzde 3,09 üzerinde artış gösterirken bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerine destek sağladı. Telekom şirketlerinin hisseleri de ortalama yüzde 1,68 değer kazandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 artarak 8.071,19, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,37 değer kazanarak 19.263,7, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 yükselerek 7.311,8 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,93 artışla 34.358,16 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.45 itibarıyla yüzde 0,14 değer kaybederek 1,055 seviyesinden işlem gördü.

Bu arada, Avro bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Şirket hisselerinde ise Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'in hisseleri şirketin satışlarının neredeyse iki kat artarak 2030'e kadar 44 milyar avro ile 60 milyar avro arasında bir seviyeye yükselmesini beklediğini açıklamasının ardından bugün yüzde 7'den fazla artış gösterdi.

Siemens AG'nin hisseleri de Alman şirketin 9 milyar avro ile şimdiye kadarki en yüksek yıllık karını açıklamasının ardından yüzde 4,5'den fazla değer kazandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika

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