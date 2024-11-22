Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş

Avrupa borsalarında alıcılı seyir devam ediyor. ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması bekleniyor.

22.11.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izleniyor.
Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 505,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.263 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 8.203 puan seviyesinde bulunuyor.
İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 33.417 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.242 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 11.648 puandan işlem görüyor.

Avrupa borsalarında, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma ile bölgede açıklanacak verilere çevrildi.
Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) çeyreklik ve yıllık bazda yüzde 0,1 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.
Almanya'da, kasım ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 43,2 ile beklentilerin üzerine çıkarken, hizmet sektörü PMI 49,4 ve bileşik PMI 47,3 ile beklentilerin altında kaldı.
İngiltere'de perakende satışlar ekimde yüzde 0,7 düşüş gösterdi.
Eylül ayına ilişkin perakende satış rakamları da güncellendi. Buna göre, eylül perakende satışları daha önce açıklanan yüzde 0,3 büyümeye göre aşağı yönlü revize edilerek yüzde 0,1'e çekildi.
Analistler, Avrupa'da ekonomik verilerin yanında İngiltere'nin söz konusu jeopolitik gerilimlerle birlikte adının anılmasının yatırımcılarda tedirginlik oluşturduğunu ve bu durumun gelecek dönem aksiyonlarına etki edebileceğini ifade etti.
Kaynak: AA

Christine Lagarde, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
09:51 Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
17:19 Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra dudak dudağa görüntü verdi Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra dudak dudağa görüntü verdi
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
16:49 500 madencinin yerin altındaki eylemi devam ediyor 500 madencinin yerin altındaki eylemi devam ediyor
16:47 Otomobil gelinlikçi dükkanına çarptı Otomobil gelinlikçi dükkanına çarptı
16:47 Havalimanlarında yeni dönem başlıyor Havalimanlarında yeni dönem başlıyor
16:46 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgenerale 11 yıl hapis cezası Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgenerale 11 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 13:54:13. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.