Avrupa Borsalarında Yükseliş

Ekonomi

Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 505,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.263 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 8.203 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 33.417 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.242 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 11.648 puandan işlem görüyor.