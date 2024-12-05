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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş

Fransa'daki hükümet krizine rağmen Avrupa borsaları, bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseldi.

05.12.2024 20:46
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Avrupa borsaları, Fransa'daki hükümet krizine rağmen bankacılık hisseleri öncülüğünde haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,40 değer kazanarak 519,53 puan oldu.

Stoxx Europe 600'de yer alan bankacılık şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 3,14 artarken, petrol ve gaz sektörü hisseleri ise yüzde 0,44 geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,63 artarak 20.358,80 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 yükselişle 7.330,54 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,59 değer kazanarak 34.626,28 puandan kapandı.

DAX endeksinin art arda 5 gündür rekor kırması dikkati çekti. Endeks bir haftada yüzde 5,7 ve yılın başından bu yana ise yüzde 21,5 yükseldi. Bu durum yıl sonuna kadar devam ederse, yatırımcılar için son 10 yılın en iyi borsa yıllarından birisi olacak.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 yükselişle 8.349,38 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,52 artışla 1,057 seviyesinden işlem gördü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Hükümet, Finans, Fransa, Borsa, Son Dakika

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