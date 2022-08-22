Ayrıca, yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle Avrupa'daki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan bölgede talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.

Kaynak: AA

Hollanda, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa'da doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 28,6 arttı - Son Dakika

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