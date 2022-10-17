Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 9 azaldı - Son Dakika
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Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 9 azaldı

17.10.2022 13:14
Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 9 azaldı

Avrupa'da kasım vadeli doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde 9 azaldı.

Avrupa'da kasım vadeli doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde 9 azaldı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontrat fiyatı, 7 Ekim Cuma günü 156,20 avrodan kapandı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı 14 Ekim Cuma gününü ise 141,99 avrodan kapattı. Böylece kasım vadeli gaz kontrat fiyatı bir haftada yüzde 9 azalış gösterdi.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı 17 Ekim Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla ise megavatsaat başına 131,61 avrodan işlem görüyor.

Fiyat düşüşünde Avrupa'nın sanayi ve hane halkı doğal gaz talebindeki azalma etkili oldu. Ayrıca, ülkelerin doğal gaz tüketimine ilişkin aldığı önlemler ve doğal gaz depolarındaki doluluk oranı da fiyatların düşüşünü destekledi.

Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranı 15 Ekim itibarıyla yüzde 92 olarak kayıtlara geçti.

AB, gaz fiyatlarının elektrik üzerindeki etkisini azaltmak için tavan fiyat uygulaması ve TTF'ye alternatif bir karşılaştırma ölçütü gibi farklı yolları değerlendiriyor.

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Kaynak: AA

Hollanda, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 9 azaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 9 azaldı - Son Dakika
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