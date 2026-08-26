Avrupa'da Doğal Gaz Fiyatları D düştü

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda ortak koridorun etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığı yönündeki haberlerin etkisiyle dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 5 azalarak 63,3 avroya geriledi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı dün 66,6 avrodan kapandı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün saat 9.23 itibarıyla düne göre yaklaşık yüzde 5 azalışla 63,3 avroya geriledi.

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 63,3 seviyesinde bulunuyor. Avrupa'da depo doluluk seviyesi geçen yılın gerisinde seyrederken, başta Katar olmak üzere Orta Doğu'daki gaz sahalarında yaşanan hasar ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların kesintiye uğraması, gaz fiyatlarının geçen yılın üzerinde seyretmesinde etkili oluyor.

Fiyatlar hafta ortasında İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda geçici bir koridor oluşturulması konusunda anlaşmasının ardından kısmen geriledi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ve Umman'ın, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişi için geçici bir 7 millik ortak koridor oluşturulması konusunda anlaştığını bildirdi.

Garibabadi, Umman'ın güney güzergahını tamamen kapatmayı kabul ettiğini ve halihazırda İran silahlı kuvvetlerinin güney güzergahından geçişe izin vermediğini vurguladı. Garibabadi, Umman ile kalıcı bir güzergah konusunda müzakere edileceğini de sözlerine ekledi.