Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 10 yükseldi - Son Dakika
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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 10 yükseldi

14.06.2022 14:45
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 10 yükseldi

Avrupa'da dün 83,40 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 10 artarak 91,75 avroya çıktı.

Avrupa'da dün 83,40 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 10 artarak 91,75 avroya çıktı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 83,75 avrodan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 14.38'de kapanışa göre yüzde 10 artarak megavatsaat başına 91,75 avroya yükseldi.

Doğal gaz fiyatlarındaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatının yüzde 40 düşeceği uyarısı etkili oldu.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Akım boru hattına gaz tedariki, planlanan günlük 167 milyon metreküp yerine şu anda günde 100 milyon metreküpe kadar sağlanabilir." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Hollanda, Gazprom, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 10 yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 10 yükseldi - Son Dakika
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