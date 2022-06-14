Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Akım boru hattına gaz tedariki, planlanan günlük 167 milyon metreküp yerine şu anda günde 100 milyon metreküpe kadar sağlanabilir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Hollanda, Gazprom, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 10 yükseldi - Son Dakika

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