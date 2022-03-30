Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 13 yükseldi - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşının yansımaları ve Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı'nda erken uyarı seviyesini etkinleştirmesi sonrasında Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 13 artış gösterdi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 108 avrodan kapanmıştı.

Bugün megavatsaat başına 110 avrodan açılan kontratların fiyatı, dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 13,5 yükselerek Türkiye saatiyle 12.58'de megavatsaat başına 123 avroya çıktı.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor.

Ayrıca, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, yaptığı açıklamada, Rusya'dan gelen doğal gazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı "Gaz Acil Durum Planı"nda erken uyarı seviyesinin etkinleştirildiğini bildirdi.

Habeck, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin gaz arzında yaşanabilecek bir kesintiye hazırlandığını belirtmişti.

Söz konusu açıklamalar da fiyat artışında etkili oluyor.