Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerdeki yer altı doğal gaz depolarının gelecek kışa kadar en az yüzde 80 doldurulmasını zorunlu hale getirecek mevzuatta 19 Mayıs'ta uzlaşı sağladı.

Şubat sonunda doluluk oranı yüzde 28 olan Avrupa'nın gaz depolarında bu oran mart sonunda yüzde 26, nisan sonunda yüzde 33, mayıs sonunda yüzde 47 ve haziran sonunda yüzde 60 oldu.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 60'a çıktı - Son Dakika

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