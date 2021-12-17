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Avrupa otomobil pazarı yüzde 17,5 düştü - Son Dakika

Avrupa otomobil pazarı yüzde 17,5 düştü

17.12.2021 14:15
Avrupa otomobil pazarı yüzde 17,5 düştü

Avrupa otomobil pazarı 2021 Kasım ayında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 17,5 azaldı.

Avrupa otomobil pazarı 2021 Kasım ayında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 17,5 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Kasım ayı Avrupa otomobil pazarı gelişmelerini paylaştı. Buna göre, AB, Birleşik Krallık (UK) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2021 Kasım ayında yüzde 17,5 düşüş yaşandı. Pazar toplam 864 bin 119 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Kasım ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 47 bin 56 adet gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 Ocak-Kasım döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış gösterdi ve toplam 10 milyon 824 bin 670 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 Kasım ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalış ve 518 bin 294 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 2021 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 59,1 ile Litvanya, yüzde 31,7 ile Almanya ve yüzde 28,4 ile Macaristan oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 73,8 ile İzlanda, yüzde 24 ile Bulgaristan ve yüzde 22,9 ile İrlanda oldu.

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 17,8 ile Litvanya, yüzde 9,6 ile Belçika ve yüzde 8,3 ile Hollanda oldu. Ocak-Kasım döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 34,1 ile İzlanda, yüzde 28,9 ile Norveç ve yüzde 27,9 ile Yunanistan oldu. - İSTANBUL

Togo Cumhuriyeti, Otomobil, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa otomobil pazarı yüzde 17,5 düştü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Avrupa otomobil pazarı yüzde 17,5 düştü - Son Dakika
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