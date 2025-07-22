Avtovaz Üretim Günlerini Azaltmayı Düşünüyor

Rus otomobil üreticisi Avtovaz, yüksek politika faizi ve ithal araçların rekabeti artırması nedeniyle fabrikalarında çalışma günü sayısını azaltmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Avtovaz'dan yapılan yazılı açıklamada, Rus otomobil piyasasındaki koşullarda olumsuz yönde değişim yaşandığına işaret edildi.

Yüksek politika faizi nedeniyle otomobil kredilerinde düşüş yaşandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ayrıca, Rusya'ya önemli sayıda otomobil ithal edilmiş ve ithal markalar fiyat dampingi politikası izlemiştir." ifadelerine yer verildi.

Şirketin bu nedenle üretim tesislerindeki çalışma programında değişiklik yapabileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Piyasa şartlarının detaylı analizinin ardından, fabrikalarımızdaki çalışma günü sayısını sonbaharda 5 günden 4 güne düşürme konusunda gerekli karar alınacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rusya Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikası nedeniyle geçen yılın ikinci yarısından itibaren düşüş sürecine giren yeni otomobil satışları, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 546 bine geriledi.

Lada marka otomobillerin de üreticisi olan Avtovaz, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından 2022'de kısa süreliğine 4 günlük çalışma düzenine geçmişti.