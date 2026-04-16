Avustralya ve Malezya Enerji İşbirliği Geliştiriyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Malezya'da, Başbakan Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan ortak açıklamada, iki ülkenin "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" çerçevesinde uzun soluklu ilişki yürüttüğü ve derin bağlara sahip olduğu vurgulandı.

Bölgenin refahı için iki ülkenin güvenliği, istikrarı ve ekonomik geleceğini güvence altına alma konusunda ortak menfaatlerinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, yakın ilişkilerin stratejik güvene dayalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Avustralya ve Malezya'nın Orta Doğu'daki çatışmalardan ve gerginliğin enerji üzerindeki etkilerinden derin endişe duyduğu kaydedildi.

Her iki ülkenin birbirine enerji tedarik ederek karşılıklı enerji güvenliği alanındaki ilişkilerini pekiştirdiği ifade edilen açıklamada, tarafların temel enerji kaynakları da dahil olmak üzere, açık ve istikrarlı ticaret akışını teşvik etmeyi taahhüt ettiği aktarıldı.

Açıklamada, enerji güvenliği alanındaki işbirliğinin derinleştirileceği belirtilerek iki ülkenin enerji arzını ve piyasalarını etkileyebilecek gelişmeler konusunda istişareleri sürdürecekleri ifade edildi.