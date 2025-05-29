AXA Türkiye'den Müşteri Memnuniyetine Yeni Uygulamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AXA Türkiye'den Müşteri Memnuniyetine Yeni Uygulamalar

29.05.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AXA Türkiye, 2025 Acente Buluşmaları'nda sağlık sigortasında yenilikler ve dijital çözümler tanıttı.

AXA Türkiye, "2025 Acente Buluşmaları"nda müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen yeni uygulamalarını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sağlık alanındaki stratejik gelişmeler, sigortalı deneyimini iyileştirmeye yönelik atılımlar ve sürdürülebilir hizmet modelleri toplantının öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Toplantıda sağlık sigortalarındaki önemli değişiklikleri paylaşan AXA Türkiye, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen yeni uygulamalarını tanıttı.

Bunlardan ilki, Ömür Boyu Yenileme Garantisi süresinde yapılan düzenleme oldu. Artık, 2 yıl boyunca kesintisiz sigortalı olan ve medikal açıdan uygun bulunan sigortalılar, ek prim karşılığında Ömür Boyu Yenileme Garantisi'nden yararlanabilecek. Böylece müşteriler, sağlık güvencesine daha erken ve kolay erişim fırsatı bulacak.

Ayrıca, bu garantiye sahip sigortalılar, ilerleyen dönemlerde oluşabilecek sağlık riskleri karşısında ek prim veya kapsam kısıtlaması olmaksızın sigortalarının korumasını sürdürebilecek. Uygulama, poliçe başlangıç tarihi bu yıl 27 Nisan ve sonrası olan bireysel özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık yenilemelerinde devreye alındı.

Sağlık sigortasında müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik bir diğer adım ise Bireysel AXA Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası (Network 3) ürününe getirilen bekleme süresi düzenlemesi oldu.

Bu yıl 7 Nisan ve sonrasında düzenlenen yeni iş, yenileme ve transfer poliçelerinde, yatarak tedavi giderleri teminatı için uygulanan bekleme süresi 12 aydan 3 aya indirildi.

Böylece sigortalılar, belirli hastalık ve komplikasyonlar kapsamında yatarak tedavi güvencesine daha erken erişim imkanı bulacak. Ayrıca, Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi sigortalılar, yenileme döneminde herhangi bir otorizasyon değerlendirmesine tabi olmadan AXA Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası (Network3) ürününe geçiş yapabilecek.

AXA Türkiye'nin sağlık alanındaki bir diğer yeniliği ise Bireysel Özel Sağlık Poliçeleri'nde çocukların tek başına sigortalanma yaş sınırının 18'den 6'ya indirilmesi oldu. Buna göre, 6-18 yaş arasındaki çocuklar Bireysel Özel Sağlık Poliçesi'nde tek başlarına sigortalanabilecek, 0-5 yaş grubundakiler ise en az bir ebeveynle aile poliçesine dahil edilebilecek.

Grup sağlık poliçesine sahip ebeveynlerin 0-5 yaş arası çocukları için ise tek başına bireysel poliçe oluşturabilecek. Düzenleme, yeni iş, yenileme ve transfer poliçelerinde uygulanacak. Ayrıca, 2 binden fazla anlaşmalı sağlık kuruluşuyla yapılan işbirlikleri kapsamında, zenginleştirilmiş Özel Sağlık Sigortası ve AXA Dijital Sağlık Sigortası ferdi checkup paketleri de sigortalıların kullanımına sunuldu.

10 binden fazla poliçede toplamda 30 milyon lirayı aşan prim avantajı sağlandı

Sağlık poliçesi yenilemelerinde müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik önemli bir adım daha atıldı. Doğum teminatı giderleri, sağlık asistans paketi kullanımları, küçük müdahaleler ve belirli görüntüleme işlemlerine ek olarak, müşteri sadakati kapsamında bazı yatarak tedavi harcamaları da kullanım dışında tutuldu. Bu uygulamayla 10 binden fazla poliçede toplamda 30 milyon lirayı aşan prim avantajı sağlandı.

Dijitalleşme alanında da çalışmalarını hızlandıran AXA Türkiye, acentelerinin iş süreçlerini kolaylaştıracak yenilikler sundu.

Acente dostu dijital platformu üzerinden, sağlık sigortası teklifleri için başvuru formu doldurmaya gerek kalmadan hızlı ve pratik teklif oluşturulabiliyor.

Ayrıca E-Nabız entegrasyonu sayesinde, sigortalı adaylarının sağlık verileri güvenli ve hızlı şekilde paylaşılarak acentelerin işlem süreleri ciddi oranda kısalıyor ve müşterilere daha hızlı hizmet verilebiliyor.

AXA Türkiye, dijitalleşmeye yaptığı yatırımlarla sağlık alanındaki süreçleri daha hızlı ve verimli hale getiriyor.

Son bir yılda alınan 2,7 milyondan fazla provizyon talebinin yüzde 90'ı otomatik olarak onaylandı. Sözlü provizyon taleplerine ortalama 40 saniyede, yazılı taleplere ise ortalama 40 dakikadan kısa sürede dönüş yapıldı. ???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AXA Türkiye'den Müşteri Memnuniyetine Yeni Uygulamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray 8 günde adeta para bastı Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
A Milli Takım’ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
Harika Avcı hakkında şok iddialar Ev sahibi sessizliği bozdu Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

11:49
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
11:14
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
17:50
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
17:45
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
17:18
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar
Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
16:37
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
16:33
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
16:28
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
16:28
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
16:18
İki yengesini silahla vurarak öldürdü
İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 12:46:43. #7.13#
SON DAKİKA: AXA Türkiye'den Müşteri Memnuniyetine Yeni Uygulamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.