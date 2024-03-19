Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Başkanı, yan sanayide referans fiyat uygulamasının devreye alınmasını talep etti

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Başkanı (AYSAD) Sait Salıcı, geçen yıl ayakkabıda ithal ürünlere karşı başlatılan referans fiyat uygulamasının yan sanayide de devreye alınmasını talep etti.
Salıcı, yaptığı yazılı açıklamada, ayakkabı yan sanayisinde geçen yıl ihracatta azalma yaşanırken, ithalatın hızla arttığını, yerli üreticinin Çinli firmalar ile rekabet edemediğini anlattı.
Geçen yıl eylül ayında ayakkabı ithalatında başlatılan referans fiyat uygulamasının yan sanayide de devreye alınmasını beklediklerini kaydeden Salıcı, şu açıklamalarda bulundu:
"Öncelikle ithal ayakkabıdaki vergi oranının artırılması gerekiyor. İlgili kurumlar tarafından seçim sonrasında ilave gümrük vergileri konulması ve taklitle mücadelede yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Marka ayakkabıların taklidi ile mücadele edilmesi çok önemli. Yurt dışından ithal ayakkabı getiren global markaların Türkiye'de üretim yatırımı yapmaları veya ayakkabı üretmelerine yönelik çalışma başlatmaları istenebilir. Bu konuda farklı sektörlerde uygulamalar olmuştu, ayakkabı ve yan sanayisinde de yapılabilir. Bu durumun hem yerli üretime faydası olacaktır hem de yerli pazara girmek isteyen global markaların yerli imalatçı ile buluşmasını sağlayacaktır."
Nitelikli personele ve markalaşmaya ihtiyacımız var"
Sait Salıcı, Kovid-19 salgını sonrasında sektörde yaşanan değişiklerden bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Daha fazla inovasyona, nitelikli personele, teknolojiyi kullanmaya, markalaşmaya ihtiyacımız var. Bunun için de hep dile getirdiğimiz gibi bir zihniyet devrimine ihtiyacımız bulunuyor. Sektörün ihtiyacı olan nitelikli personelin yetişmesi için eğitimde, üretimin daha verimli olabilmesi için finansmana erişimlerde, yerel üreticilerin daha fazla artması için de yatırım kolaylıklarının sağlanmasında zihniyet değişikliklerine ihtiyacımız var."
Salıcı, ayakkabı yan sanayi sektöründe Avrasya'nın birinci, Avrupa'nın ise ikinci en büyük etkinliği olan Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarının (AYSAF) 1-4 Mayıs'ta 70. kez düzenleneceğini belirterek, fuara oldukça yüksek bir katılım beklediklerini bildirdi.
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