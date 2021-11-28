Ayancık Terminal Köprüsü yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki çalışmaları ardı ardına bitirdiklerini belirterek, "80 günde tamamlanan Ayancık Terminal Köprüsü'nü yarın hizmete açacağız." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sel bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kastamonu, Bartın ve Sinop bölgesinde son yılların en büyük sel ve heyelan afetinin yaşandığını hatırlatan Karaismailoğlu, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki çalışmaları ardı ardına bitirildiğini ve yaraların sarıldığını vurguladı.

Karaismailoğlu, hasar gören kesimlerde yol açma çalışmalarıyla birlikte geçici köprülerinde kısa sürede yapılarak tüm güzergahlarda oluşan tahribatların giderildiğini ve güvenli ulaşım sağlandığını belirterek, 52 gün gibi rekor sürede tamamlanan Çatalzeytin Köprüsü'nü ekimde açtıklarını anımsattı.

Kumluca-2'de çalışmalar yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, Sinop Ayancık'ta da köprü yapımlarının sürdüğünü kaydetti.

Karaismailoğlu, sel felaketinde Ayancık- Türkeli arasındaki İkisu Köprüsü ve Ayancık Şehir merkezinde bulunan Terminal ve Şevki Şentürk köprülerinin yıkıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"4 açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nde, kenar ayaklarla orta ayaklar arasında 0,6 metre kot farkı oluşturularak kemer görünümü sağlandı. 80 günde tamamlanan Ayancık Terminal Köprüsü'nü yarın hizmete açacağız. Şevki Şentürk Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor. 5 açıklıklı toplam 144 metre uzunluğundaki Şevki Şentürk Köprüsü'nde, fore kazık imalatları sürüyor. Köprünün, 20 Aralık'ta tamamlanması hedefleniyor. 5 açıklıklı toplam 140 metre uzunluğundaki İkisu Köprüsü'nün de 2022'nin mart ayında tamamlanması planlanıyor. Kavlakdibi Köprüsü'nü 10 Aralık'ta, Azdavay Köprüsü'nü de 30 Aralık'ta tamamlayıp, hizmete sunacağız."

Karaismailoğlu, köprülerin yanı sıra Sinop, Bartın ve Kastamonu'da yol çalışmalarının da devam ettiğine dikkati çekti.

Kastamonu- İnebolu ve Devrekani-Çatalzeytin yolu ile Ağlı-Azdavay ayrımı- Şenpazar yolunun muhtelif kesimlerinin yapıldığını belirten Karaismailoğlu, Boyabat-Ayancık arasında dolgu çalışmalarının, İkisu Köprüsü ile Yenikonak arasındaki 4 kilometrelik kesiminde onarımın sürdüğünü kaydetti. Karaismailoğlu, "Bartın'da ise Kavlakdibi, Kirazlı, Kumluca-1, Kumluca-2 yapımı ile birlikte Kozcağız-Kumluca- Abdipaşa yolu sel hasarları yapım işlerimiz büyük bir hızla sürüyor." ifadesini kullandı.