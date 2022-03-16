Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı - Son Dakika
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Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı

16.03.2022 08:42

- Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı Rusya'nın Yısk Limanı'ndan 9 Mart tarihinde yola çıkan 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü "Lilac" isimli gemi Mersin'e ulaştı Rusya'nın Yisk limanından 9 Mart'ta çıkış yapan 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü Lilac isimli gemi bu sabah Mersin'e ulaştı.

- Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı

Rusya'nın Yısk Limanı'ndan 9 Mart tarihinde yola çıkan 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü "Lilac" isimli gemi Mersin'e ulaştı

MERSİN - Rusya'nın Yisk limanından 9 Mart'ta çıkış yapan 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü Lilac isimli gemi bu sabah Mersin'e ulaştı. Gemideki tonlarca ay çiçek yağı, 5 mil açıktaki özel bir firmaya ait platformdan firmanın depolarına aktarılmaya başlandı.

Tonlarca ay çiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda geçiş yaptı.

Marmara Denizi'nde yol alarak Çanakkale Boğazı'ndan da geçiş yapan gemi, 7 günlük yolculuğunun ardından Mersin'e ulaştı. Mersin'in 5 mil açığında özel bir firmaya ait platforma yanaşan gemi, 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yükünü, firmanın depolarına aktarmaya başladı.

Tonlarca ay çiçek yağının buradan önce firmaya ait Serbest Bölge'deki depolarına aktarılacağı, oradan da yine özel şirketin fabrikasında işlendikten sonra piyasaya sürüleceği öğrenildi.

Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı
Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı
Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı
Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı
Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı
Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı
Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı
Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı
Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı

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Ayçiçeği yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı Ayçiçeği yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı RUSYA'DAN YOLA ÇIKAN AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ İKİNCİ GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ RUSYA'DAN YOLA ÇIKAN AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ İKİNCİ GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı - Son Dakika


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