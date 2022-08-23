ADÜ'de kamu işçileri banka promosyon ihalesi sonuçlandı - Son Dakika
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ADÜ'de kamu işçileri banka promosyon ihalesi sonuçlandı

23.08.2022 14:56
ADÜ'de kamu işçileri banka promosyon ihalesi sonuçlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 4D kamu işçileri için düzenlenen banka promosyon ihalesinde rekor kırıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 4D kamu işçileri için düzenlenen banka promosyon ihalesinde rekor kırıldı. 2 yıl için gerçekleşen promosyon ihalesi, 19 bin 500 TL'lik son teklifle mevcut banka Yapı Kredi'de kaldı.

ADÜ Senato Salonunda saat 11.00'de başlayan ihale yaklaşık 2 saat sürdü. Genel Sekreter Doç. Dr. İbrahim Gökdaş'ın yönettiği ihaleye, Yapı Kredi Bankası, Halk Bankası, Denizbank, QNB Finans Bank, Akbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank katıldı. İhale son turunda Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası'nın büyük çekişmesine sahne oldu. İhalenin sonunda Yapı Kredi Bankası 19 bin 500 TL ile ihalenin sahibi olurken; Türkiye İş Bankası 19 bin TL'lik teklifin ardından ihaleden çekildi. 2 yıllık süreyi kapsayan ihalede Yapı Kredi Bankası, 4D Kamu İşçileri için 19 bin 500 TL promosyon ödeyecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Kurumumuz bünyesinde çalışan arkadaşlarımız için düzenlenen ihale çok önemli bir rakamla sona erdi. Çok büyük çoğunluğunu sağlık çalışanlarımızın oluşturduğu bu arkadaşlarımız pandemi döneminde büyük özveriyle çalıştılar. İhale başladığında bunu kıymetli banka yetkililerimize de ilettik. Türkiye'de gerçekleşen birçok promosyon ihalesinin çok üzerinde bir rakama ulaşılması bizim için ayrıca gurur verici. Personelimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Yapı Kredi Bankası, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ADÜ'de kamu işçileri banka promosyon ihalesi sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADÜ'de kamu işçileri banka promosyon ihalesi sonuçlandı - Son Dakika
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