Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Üretim Seferberliği: Milyonlarca Fide Ücretsiz Dağıtılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Üretim Seferberliği: Milyonlarca Fide Ücretsiz Dağıtılıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Üretim Seferberliği: Milyonlarca Fide Ücretsiz Dağıtılıyor
26.07.2025 17:51  Güncelleme: 17:53
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, üretim odaklı kırsal kalkınma projeleri kapsamında Ata Tohumları'ndan üretilen milyonlarca sebze fidesini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtarak tarımda sürdürülebilirliği sağlıyor. Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu, projenin üretim seferberliği olduğunu vurguladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, üretim odaklı kırsal kalkınma projeleriyle Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Yerel Tarım Ürünleri Projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında Ata Tohumları'ndan üretilen milyonlarca sebze fidesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Tarımda sürdürülebilirliği esas alan projeyle Aydın'ın dört bir yanında üretimin can suyu yeniden veriliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aydın'ın 17 ilçesinde fide dağıtımı gerçekleştirerek üreticilere destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi seralarında üretilen ürünler, Halk Ege Et mağazalarında da vatandaşlarla buluşturuluyor. Ata Tohumu'ndan yetiştirilen fideler, genetiği değiştirilmiş tohumların aksine, tekrar tekrar üretime elverişli olmasıyla dikkat çekiyor. Bu sayede hem sağlıklı nesillerin tüketebileceği doğal ürünler yetiştiriliyor hem de gelecek kuşaklara aktarılabilecek bir tarım mirası oluşturuluyor. Yıllardır aralıksız sürdürülen projeyle, fide üretiminde uzmanlaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda 'Fide Üretici Belgesi'ne sahip sayılı kamu kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. Milyonlarca fide üretimiyle tarımda yerel gücün simgesi haline gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi teşvik eden politikalarıyla çiftçilerin yanında olmayı sürdürüyor.

"Toprağın hafızasını yeniden canlandırıyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, projenin sadece bir dağıtım değil, bir üretim seferberliği olduğunu vurguladı ve "Bu topraklarda üretmek bizim kültürümüz. Ata Tohumlarımızla yeniden üretimi canlandırıyor, vatandaşlarımızın kendi sebzesini yetiştirmesine katkı sağlıyoruz. Toprağa verdiğimiz her fide, geleceğe bir umut demektir. Yerli tohumlarımızla hem sağlıklı ürünler yetiştiriyoruz hem de üretimi tekrar evlerimizin bir parçası haline getiriyoruz. Aydınlı hemşehrilerimizle birlikte üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Üretim Seferberliği: Milyonlarca Fide Ücretsiz Dağıtılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Üretim Seferberliği: Milyonlarca Fide Ücretsiz Dağıtılıyor - Son Dakika
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