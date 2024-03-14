Aydın\'da 2023 Yılı Anaç Koyun Keçi Destekleme Ödemeleri Yapılacak

Ekonomi

Önemli tarım ve hayvancılık kentlerinden olan Aydın'da faaliyet gösteren bin 522 üreticiye 2023 Yılı Anaç Koyun Keçi Destekleme ödemeleri çerçevesinde toplam 12 milyon 302 bin 100 TL ödenecek.

Konu ile ilgili Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "2023 Yılı Anaç Koyun Keçi Destekleme ödemeleri kapsamında, ilimizde bin 522 yetiştiriciye 123 bin 21 hayvan için 12 milyon 302 bin 100 TL ödeme yapılacaktır. Ayrıca Sürü Yenileme Desteklemesi kapsamında ise bin 206 yetiştiriciye 33 bin 232 hayvan için 6 milyon 646 bin 400 TL ödeme yapılacaktır. Ödemeler 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren yetiştiricilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN