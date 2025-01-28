Aydın'da Çocuklara 115 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da Çocuklara 115 Milyon TL Destek

Aydın\'da Çocuklara 115 Milyon TL Destek

Aydın'da 2024'te çocuklar için 115 milyon 739 bin 473 TL Sosyal Ekonomik Destek ödemesi yapıldı.

28.01.2025 09:43
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Aydın'da 2024 yılı içerisinde Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti çerçevesinde il genelindeki çocuklar için toplam 115 milyon 739 bin 473 TL ödeme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti çalışmaları devam ediyor. Çocukların ailelerinin yanında bakımları için geliştirilen hizmet modeli çerçevesinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce çalışmalar yürütülürken, 2024 yılında il genelindeki çocuklar için toplam 115 milyon 739 bin 473 lira ödeme yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Bakanlığımızın hizmet modellerinden bir olan Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 2024 yılı içerisinde Aydın il genelinde 115 milyon 739 bin 473 TL ödeme gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Çocuklara 115 Milyon TL Destek - Son Dakika

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