Aydın'da İncir Hasat ve İhracat Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika
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Aydın'da İncir Hasat ve İhracat Tarihleri Belli Oldu

Aydın\'da İncir Hasat ve İhracat Tarihleri Belli Oldu
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Aydın'da sarılop incir 29 Temmuz'da, siyah incir ise 30 Temmuz'da hasat edilecek.

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan incirde sezon telaşı devam ederken, incir kesim ve ihraç tarihleri belli oldu.

Türkiye'nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da sezon hareketliliği devam ederken, incirde hasat ve ihracat tarihleri de belli oldu. Tüm semavi dinlerde kutsal meyve olarak tanımlanan, düşük kalorisiyle diyetlerde tavsiye edilen taze incirde hasat zamanı başladı. Aydın'da yetişen sarılop türü taze incir ve İngiliz Kraliyet Ailesinin sofralarını süsleyen Bursa Siyahı olarak tanımlanan siyah incir için ilk kesim ve ihraç tarihleri belli oldu. Alınan karara göre sarılop incir 29 Temmuz'da hasat edilebilecek, 30 Temmuz'da ise ihracatına izin verilecek. Siyah incirde de kesim tarihi 30 Temmuz, ihraç tarihi ise 31 Temmuz olarak belirlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bölgemizde yetiştirilen Sarılop ve Siyah çeşidi taze incirlerin kesim ve ihracat tarihleri, Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından yapılan saha incelemeleri sonucunda belirlendi. Aydın ili ve ilçelerinde emsal bahçelerde gerçekleştirilen kontrollerde; meyvelerin genel özellikleri, sınıf özellikleri ve yeme olgunluğu değerlendirilerek belirlenen tarihler uygun bulunmuştur. Üreticilerimize bereketli, ihracatçılarımıza başarılı ve bol kazançlı bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da İncir Hasat ve İhracat Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika

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