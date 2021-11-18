Aydın'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek

Aydın'da 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Aydın Valiliği AYTER Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri AŞ'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'ın çeşitli ilçelerindeki toplam 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası seracılık, meyve ve sebze kurutma, balıkçılık ve sağlık termal turizm gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere kapalı teklif ve artırma usulüyle ihale edilecek.

Alanları 1084,70 ile 4782,98 hektar, tahmini bedelleri ise 377 bin lira ile 128 milyon lira arasında değişen arama sahalarının ihaleleri 9 Aralık'ta Aydın Valilik binasında yapılacak.