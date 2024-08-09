Aydın'da Kuru İncir Hasadı Erken Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da Kuru İncir Hasadı Erken Başladı

Aydın\'da Kuru İncir Hasadı Erken Başladı

Dünyanın önde gelen kuru incir üretim merkezi Aydın'da, aşırı sıcaklıklar kuru incirde rekolte beklentilerini düşürse de kalitenin iyi olması üreticiyi sevindirdi. Aydın'da yaklaşık 40 bin hektarda üretim yapılıyor ve kurutulan yaklaşık 70 bin ton incirin önemli bir kısmı ihraç ediliyor. Hasat erken başladı ve incirler dalında kuruyarak toplanıyor. Sıcak hava nedeniyle rekoltede düşüş bekleniyor ancak kalitenin geçen yıllara göre iyi olduğu belirtiliyor.

09.08.2024 11:43
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Dünyanın önde gelen kuru incir üretim merkezi Aydın'da, aşırı sıcaklıklar kuru incirde rekolte beklentilerini düşürse de kalitenin iyi olması üreticiyi sevindirdi.

"İncirin başkenti" olarak bilinen Aydın'da yaklaşık 40 bin hektarda üretim yapılıyor. Üretilen 190 bin ton ürünün bir kısmı taze olarak tüketiliyor. Kurutulan yaklaşık 70 bin ton incirin önemli bir kısmı, çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

Nazilli, Kuyucak, Köşk ve Germencik başta olmak üzere birçok ilçede kuru incir hasat mesaisi, bu yıl erken başladı.

Gün aydınlanmadan evlerinden çıkan işçiler, dalından kuruyarak düşen inciri tek tek topluyor. Daha sonra sergide güneşin altında 4 gün bekletilen incir, işleme merkezine götürülüyor. Burada kalitesine göre ayrılan incirler pazara sürülüyor.

Dalında kuruyor

AA muhabirine açıklama yapan Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, kendisinin de incir üreticisi olduğunu, tüm kentte hasat heyecanın başladığını söyledi.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklardan dolayı erken olgunlaşan incirde hasadın 20-25 gün erken başladığını aktaran Anlıak, "Aydın'da kuru incirin olmasının başlıca sebepleri akşamları deniz yelinin, sabahları poyraz yelinin esmesidir. Hem aşırı sıcaklar hem de poyrazın çok esmesinden dolayı hasadımız 20-25 gün erkene çekildi. Ama kalitemiz geçen yıllara göre gerçekten çok güzel." diye konuştu.

Sıcağın incir ağaçlarının kurumasına ve incirin dalda erken kurumasına yol açtığını, bu nedenle rekoltede düşüş beklediklerini anlatan Anlıak, şöyle devam etti:

"30 yıldır böyle sıcak görmedim. Buna rağmen dünyaya, Aydın'ın incirini tattırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mücadele 13.00'e kadar devam ediyor. Daha sonra da sergileme kurutma işlemleri başlatılıyor. Sarı lop incirin en büyük özelliği dalında kurumasıdır. Yere düşen incirleri topluyoruz, sonra sergiye gidiyor. Yani ağacında tazeyken toplayıp kurutma işlemi mümkün değil, olmaz."

Anlıak, hasadın erken başlaması nedeniyle ihracat izninin de erkene çekilmesi gerektiğini kaydederek, bunun çiftçinin mağdur olmaması, ekonominin zarara uğramaması açısından önemli olduğunu söyledi.

Üreticilerden Yasin Arı da hasatta üç haftalık bir erken gelme olduğunu dile getirerek, "İncirler tonaj olarak geçen seneye göre daha az ama kalite olarak daha güzel." dedi.

Hasatta çalışanlardan Şule Aydın da sıcakta çalışmanın zorluğunu anlattı.

Kaynak: AA

İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Kuru İncir Hasadı Erken Başladı - Son Dakika

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