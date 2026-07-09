Vali Varol: "Aydın inciri altın değerinde bir ürün"

Dünyanın en önemli kuru incir üretim merkezlerinden Aydın'da yeni sezon öncesi üretim, ihracat ve pazarlama süreçlerinde yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, "Aydın inciri altın değerinde bir ürün" dedi.

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Sarılop Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ihracatçı firma temsilcileri katıldı. Toplantıda, kuru incir sezonu başlamadan önce sektörün mevcut durumu değerlendirilirken, ihracatın geliştirilmesi ve pazarlarda karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantının açılışında konuşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, üreticiler, kamu kurumları ve sektör paydaşlarının ortak akılla hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, "Bu toplantıda üreticilerimiz, kamu kurumlarımız ve sektör paydaşlarımızın iş birliğinde ortaya konulan görüş ve önerilerin, Aydın incirinin ulusal ve uluslararası değerini daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Aydın incirinin geçmişten gelen mirasını geleceğe taşıyacak çalışmaların ilimiz tarımı ve ülkemiz ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Aydın, incirde dünyanın önemli üretim merkezlerinden biri"

Toplantıda konuşan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın'ın sahip olduğu verimli topraklar, uygun iklimi ve köklü üretim kültürüyle Türkiye'nin tarımsal üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, incirin ise kentin en önemli simge ürünlerinden biri olduğunu söyledi. Binlerce yıldır Aydın'ın bereketli topraklarında yetiştirilen incirin yüz binlerce kişiye gelir kapısı olduğunu ve ülke ekonomisine önemli miktarda döviz kazandırdığını vurgulayan Varol, "Gerçekten altın gibi bir üründen bahsediyoruz" dedi.

Varol, Aydın'da 18 bin 720 ÇKS kayıtlı üreticinin yaklaşık 394 bin dekarlık alanda üretim yaptığını, 6,6 milyon üretimde olan incir ağacı ile yaklaşık 940 bin genç ağacın bulunduğunu ifade etti. Varol, kentte yıllık yaklaşık 214 bin ton yaş, 71 bin ton kuru incir üretildiğini, bunun 42 bin tonunun ihraç edildiğini belirterek, geçen yıl ihraç edilen kuru incirin 16 bin 400 tonunun Avrupa Birliği ülkelerine gönderildiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin dünya genelindeki en seçkin pazarlardan biri olduğuna dikkat çeken Varol, Aydın incirinin bu pazarda güçlü bir yer edinmesinin önemine vurgu yaptı.

"İklim değişikliği ve rekabet yeni tedbirleri zorunlu kılıyor"

İklim değişikliği ve küresel rekabetin tarımsal üretimde yeni şartlar oluşturduğunu ifade eden Vali Varol, üretim ve ihracattaki başarının sürdürülebilmesi için sektörün kendini yenilemesi gerektiğini dile getirdi. Araştırma enstitüleri, kamu kurumları, odalar, birlikler ve kooperatiflerin ortak çalışmalarıyla bu zorlukların aşılabileceğini belirten Varol, Aydın incirinin dünya pazarındaki güçlü konumunun korunmasının hedeflendiğini söyledi. Toplantının temel amacının üreticiler ve ihracatçıların sorunlarını doğrudan dinlemek olduğunu kaydeden Varol, toplantı sonunda hazırlanacak raporun ilgili bakanlıklar, milletvekilleri ve sektör kuruluşlarıyla paylaşılacağını belirtti. Varol, ortak akıl doğrultusunda alınacak kararların Aydın incirinin üretim ve ihracat gücünün korunmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantı, sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri ve çözüm önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - AYDIN