 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Tarımsal Desteklemelerde 19 Milyar TL Aşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Tarımsal Desteklemelerde 19 Milyar TL Aşıldı

Aydın, önemli bir tarım kenti olarak üreticilere yönelik yapılan desteklemeler kapsamında 2002 yılından bu yana toplam 19 milyar 413 milyon TL tarımsal destek ödemesi almıştır. Bu desteklerle sulama, su işleri ve ormancılık alanlarında yatırımlar yapılmış, ayrıca gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir.

Aydın\'da Tarımsal Desteklemelerde 19 Milyar TL Aşıldı
12.01.2024 - 10:11,  Güncelleme: 10:13
Abone Ol

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da üreticilere yönelik yapılan desteklemeler kapsamında 2002 yılından bu yana toplam 19 milyar 413 milyon TL tarımsal destek ödemesi yapıldı.

Tarımsal faaliyeti yüksek illerden olan Aydın'da üreticilerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi hedefiyle çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde 2002 yılından bu yana Aydın'a toplam 19 milyar 413 milyon TL yatırım ve destek sağlandı. Üreticilere yönelik verilen desteklemeler çerçevesinde ise 6,4 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapıldı. Baraj, sulama ve su işleri alanlarında 12,6 milyar TL, ormancılık alanında ise 361 milyon TL yatırım yapıldı. İl genelinde 38 adet sulama tesisi, 14 adet baraj, 7 adet arazi toplulaştırma tarla içi geliştirme hizmetleri yapıldı. Halk sağlığının korunması hedefiyle gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimler çerçevesinde ise 21 bin 549 gıda denetimi yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Tarımsal Desteklemelerde 19 Milyar TL Aşıldı - Son Dakika


10:13
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57
Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48
Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben

Son Dakika
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19 Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak
06:55 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:37:46. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Tarımsal Desteklemelerde 19 Milyar TL Aşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement