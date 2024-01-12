Aydın\'da Tarımsal Desteklemelerde 19 Milyar TL Aşıldı

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da üreticilere yönelik yapılan desteklemeler kapsamında 2002 yılından bu yana toplam 19 milyar 413 milyon TL tarımsal destek ödemesi yapıldı.

Tarımsal faaliyeti yüksek illerden olan Aydın'da üreticilerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi hedefiyle çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde 2002 yılından bu yana Aydın'a toplam 19 milyar 413 milyon TL yatırım ve destek sağlandı. Üreticilere yönelik verilen desteklemeler çerçevesinde ise 6,4 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapıldı. Baraj, sulama ve su işleri alanlarında 12,6 milyar TL, ormancılık alanında ise 361 milyon TL yatırım yapıldı. İl genelinde 38 adet sulama tesisi, 14 adet baraj, 7 adet arazi toplulaştırma tarla içi geliştirme hizmetleri yapıldı. Halk sağlığının korunması hedefiyle gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimler çerçevesinde ise 21 bin 549 gıda denetimi yapıldı. - AYDIN