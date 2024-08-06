Aydın'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru inciri 600 TL'den alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru inciri 600 TL'den alındı

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru inciri 600 TL\'den alındı

Nazilli'de düzenlenen sezonun ilk kuru incir alım ve tescil töreninde Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, kilosu 600 TL'ye incirleri satın aldı.

06.08.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru inciri kilosu 600 TL'den alındı. Açık artırmaya katılan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, artırma sonunda incirin kilosuna 600 TL'ye vererek satın aldı.

Nazilli'de her yıl geleneksel olarak sürdürülen sezonun ilk kuru incir alım ve tescil töreni bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan başta olmak üzere il ve ilçe protokolü katılım sağladı. Törende üreticiler tarafından getirilen sezonun ilk kuru inciri açık artırmaya çıkartıldı. Oldukça çekişmeli geçen artırmanın sonunda Kaymakam Kan, 600 TL ile kiloda en yüksek rakamı vererek kuru incirleri satın aldı.

"Bu fiyatı hak ediyor"

İlk kuru incir alımını gerçekleştirdiklerini ve sezonun hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan: "Bugün çok güzel bir program gerçekleştirdik. İlk kuru incir alımını gerçekleştirdik. Çünkü Nazilli'de artık kuru incir hasadı başladı. İlk kuru inciri de 600 TL'den aldık. Çünkü bu fiyatı hak ediyor. Çok lezzetli, çok güzel ve çok keyifli bir ürün. Tüm üreticilerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü vatanımızın, milletimizin üretime ihtiyacı var. Onun için tüm çalışkan Nazillililere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Törende ilk kuru inciri getirerek tescilleten üreticilere plaketle teşekkür edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Huriye Küpeli, Huriye Küpeli, Nazilli, Nazilli, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru inciri 600 TL'den alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 02:03:33. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru inciri 600 TL'den alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement