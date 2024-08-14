Aydın Ticaret Borsası Sezonun İlk Kuru İncirini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aydın Ticaret Borsası Sezonun İlk Kuru İncirini Aldı

Aydın Ticaret Borsası Sezonun İlk Kuru İncirini Aldı

Aydın Ticaret Borsası, 8 üreticinin getirdiği toplam 86 kilogram sezonunun ilk kuru incirini temsili olarak kilosu 700 TL'den aldı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, incir üretiminin ilimizde birinci sırada olduğunu belirtti.

14.08.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
AYDIN Ticaret Borsası, 8 üreticinin getirdiği toplam 86 kilogram sezonunun ilk kuru incirini temsili olarak kilosu 700 TL'den aldı. Sezonun üreticilere hayırlı olması dileğinde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "İlimiz, incir üretimi ile ülke sıralamasında birinci konumdadır" dedi.

Aydın Ticaret Borsası, sezonun ilk kuru incirini törenle aldı. Aydın'ın AB tescilli coğrafi işarete sahip ilk ürünü olan kuru incirinin alımı için Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda düzenlene törene Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra oda başkanları ve Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile üreticiler katıldı. 8 üreticinin getirdiği toplam 86 kilogram sezonunun ilk kuru incir temsili olarak kilosu 700 TL'den alındı. Aydın Ticaret Odası Başkanı Fevzi Çondur, yeni sezonun üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

'EN KALİTELİ İNCİR, İLİMİZDE'

Törende konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Dağlarından, bal ovalarından yağ akan en güzel yeryüzü olarak tarif edilen Aydın ilimizin en önemli potansiyellerinden birisi, incir üreticiliğidir. İncir hemen her dilde kutsal bir meyve olarak anılmakta ve insanlar tarafından rağbet görmektedir. İncirin ana vatanı, Türkiye'dir. Dünyanın ve ülkemizin en kaliteli inciri, toprak yapısı ve ikliminden dolayı Aydın ve ilçelerinde yetişmektedir. İncir, ilimizin AB tescilli coğrafi işaret alan ilk ürünüdür. İlimizde incir bahçeleri, Büyük Menderes Havzası'nın kuzey kesiminde Söke çevresinden başlayarak doğudan Buharkent ilçesine kadar devam etmektedir. Yaklaşık 16 bin çiftçimiz incir üretimiyle uğraşmaktadır. İlimizde incirin katma değerini artırmak için kurulan 162 incir deposu ve 159 incir işletmesi bulunmaktadır. 2023 verilerine göre; ülkemiz 356 ton yaş incir üretiminde dünyada birinci sıradadır. Ülkemizde 12 milyonun üzerinde incir ağacı, 57 bin hektar üretim alanı bulunmaktadır. Aydın, 38 bin hektar incir üretim alanı ile bu alanın yüzde 60'ına sahiptir. 2023 yılı TÜİK verilerine göre; ilimizde ülke üretiminin yüzde 57'sini karşılayan 205 bin ton yaş incir üretimi gerçekleşti. İlimiz, incir üretimi ile ülke sıralamasında birinci konumdadır" dedi.

Vali Canbolat, valilik olarak Aydın ve Türkiye ekonomisinde bu derece öneme sahip olan incirin üretimden pazarlamasına kadar her safhasında üreticilerinin ticaret erbaplarının her zaman yanında olduklarını da söyledi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Aydın, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsası Sezonun İlk Kuru İncirini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
23:15 Yine rahat durmadı Mauro Icardi’den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 15:05:31. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Ticaret Borsası Sezonun İlk Kuru İncirini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement