Ayran ve Kefir Üretiminde Rekor

17.05.2026 11:12
Türkiye'de ayran ve kefir üretimi, yılın ilk üç ayında 242 bin 485 tonla rekor seviyeye ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre yılın ilk üç ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti.

2022'nin ocak-mart aylarında 173 bin 206 ton ayran ve kefir üretilirken 2023'te miktar 175 bin 178 tona ulaştı.

Üretim 2024'ün aynı döneminde bir önceki yılın ocak-mart aylarına kıyasla hızla artarak 210 bin 793 ton oldu. 2025'te üç aylık üretimin 218 bin 821 tona, 2026'da 242 bin 485 tona yükseldiği görüldü.

Böylece yılın ilk üç aylık dönemlerinde üretilen ayran miktarı 5 yılda yüzde 40 artış göstererek rekor seviyeye çıktı.

Yoğurt üretiminde de rekor

2022'nin ocak-mart döneminde 266 bin 75 ton yoğurt üretimi gerçekleştirilirken 2023'ün aynı döneminde üretim miktarı 272 bin 479 ton oldu. Yoğurt üretimi 2024'ün ilk üç ayında 306 bin 496 tona yükselirken geçen yıl ocak-mart döneminde 312 bin 925 tona çıktı.

Yoğurt üretimi bu yılın 3 ayında da 345 bin 137 tona yükselerek rekor seviyeyi gördü. Böylece yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemde artış oranı yüzde 29,7 oldu.

Ayran ve kefir üretim miktarı (ton)

YılOcakŞubatMartToplam
202254.29955.43863.469173.206
202361.41652.21661.546175.178
202471.65768.60670.530210.793
202575.28673.30670.229218.821
202680.48778.30283.696242.485
Yoğurt üretim miktarı (ton)

YılOcakŞubatMartToplam
202286.40083.90295.773266.075
202391.43482.58498.461272.479
2024102.27998.429105.788306.496
2025105.107103.020104.798312.925
2026119.659110.599114.879345.137

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
